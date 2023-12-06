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В «Сёрчинформ FileAuditor» появился компонент для ускорения анализа изображений

В «Сёрчинформ FileAuditor» для извлечения текста из изображений при выполнении сетевого сканирования теперь используется дополнительный компонент AAServer, специально созданный для анализа графики и медиа.

Графические файлы, например, сканы документов в PDF, рискуют остаться без защиты, если вовремя не определить критичность их содержимого. Однако контентный анализ для графики «тяжелый» и может значительно нагрузить систему.

«AAServer оптимизирует нагрузку: обработка графики может идти отдельно и не расходовать ресурсы основного сервера FileAuditor. А локальный анализ на файловых серверах теперь можно запустить в несколько потоков: файлы не будут «стоять» в одной очереди на обработку», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ».

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Доработки значительно увеличивают производительность системы, снимая архитектурные ограничения, свойственные многим решениям класса. Компонент AAServer, как и перенос многопоточного анализа на агенты, позволяет с максимальной эффективностью использовать мощности вычислительного оборудования заказчика. Ранее производительность была ограничена только частью основного сервера DCAP, выделенной для анализа OCR.

Кроме того, «Сёрчинформ» – единственный вендор, который использует в составе решения аналитический движок собственной разработки, утверждают в компании. AAServer – ноу-хау «Сёрчинформ», который управляет потоками анализа и позволяет сбалансировать нагрузку с сохранением максимальной скорости обработки.

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