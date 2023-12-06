Изменение размера шрифта, темная тема, монозвук: «Яндекс» назвал самые востребованные настройки доступности на смартфонах

«Яндекс» опубликовал исследование, посвященное настройкам доступности, которые пользователи «Яндекс браузера» включают на iOS и Android в России. Исследование призвано помочь бизнесу и разработчикам лучше понять, сколько пользователей нуждаются в поддержке функций доступности, сделать свои приложения еще полезнее и удобнее, привлечь новую аудиторию. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Настройки доступности — это специальные функции в системных настройках телефона, которые помогают упростить взаимодействие с устройством, изменив внешний вид контента под нужды пользователя.

Например, незрячий человек включает программу экранного доступа, чтобы пользоваться смартфоном без посторонней помощи. Люди с нарушениями цветовосприятия корректируют цвета на экране, а глухие и слабослышащие пользователи подключают слуховой аппарат. Настройки доступности незаменимы и для людей старшего возраста, у которых ухудшаются зрение и слух. Увеличенные шрифты, лупа, зачитывание элементов экрана вслух и другие функции облегчают им жизнь.

В то же время настройки доступности помогают людям с различными ситуативными и временными ограничениями. Например, человек в метро включает субтитры, чтобы посмотреть фильм, а пациенты после операции на глазах включают темную тему, чтобы не напрягать зрение ярким экраном.

По данным «Яндекса», 51% пользователей мобильного «Браузера», или более 20 млн человек, используют хотя бы одну настройку доступности на Android и iOS. Самыми популярными функциями стали: изменение размера шрифта — 35%, или 14 млн пользователей; темная тема — 27%, или около 11 млн пользователей; монозвук — 3%, или почти 1,5 млн пользователей; увеличение контрастности — 2%, или более 800 тыс. пользователей; субтитры — 2%, или более 800 тыс. пользователей.

Исследование основано на обезличенной информации, актуальной на октябрь 2023 г.