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Российская нейросеть ReText.AI запустила новый инструмент для проверки текста на ошибки

Нейросеть для создания уникальных текстов Retext.AI разработала новый инструмент на основе ИИ, предназначенный для поиска и исправления ошибок в онлайн-режиме «Грамматик». Благодаря ему пользователи могут выбирать различные варианты исправления ошибок, найденных в тексте. Об этом CNews сообщили представители ReText.AI.

Инструмент «Грамматик» позволяет убирать пунктуационные, орфографические и даже синтаксические ошибки в текстах. Он предоставляет пользователям подробные объяснения правил русского языка, по которым нейросеть внесла исправления. За счет кнопки переключения видов ошибок можно быстро перейти к конкретному поиску и исправить материал в рамках одного сервиса.

«Нейросеть “Грамматик” не только ценный сервис для автоматического исправления ошибок в текстах всех учащихся и профессионалов в области работы с текстами, он также станет незаменимым инструментом для крупных компаний и государственного сектора, а самое главное — будет способствовать повышению грамотности россиян и всех изучающих русский язык», — сказала Елена Райтс, сооснователь и директор по маркетингу ReText.AI.

Интерфейс инструмента интуитивно понятен, поэтому долго разбираться в принципах его работы пользователям не придется. «Грамматик» пригодится не только специалистам, работающим с текстовым контентом, но и студентам, которые с его помощью смогут повышать качество своих рефератов, курсовых и дипломных работ, а также важных учебных проектов.

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Во время разработки инструмента ReText.AI проводило не только обучение нейросети, но и оценку качества ее работы. Инструмент был подключен к редактору, а после — проведено тестирование. Только после успешного этапа проверки работоспособности «Грамматик» его функционал стал доступен пользователям. Однако сервис продолжает постоянно улучшать качество продукта.

Также ReText.AI в 2023 г. перешла на облачную платформу Yandex Cloud. Теперь в облаке можно проверять синонимы и оценивать уникальность текста, проводить анализ новостей с их кратким пересказом и интеллектуальную проверку орфографии и пунктуации.

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