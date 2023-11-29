Эксперты выяснили, как пользователи оценивают полезность мобильных приложений девелоперов

Отраслевое консалтинговое агентство Proptech Media Consulting выяснило, на что делают ставку застройщики при создании приложений и какие функции находят отклик у пользователей. В рамках исследования были проанализированы 25 приложений от топ-20 девелоперов России. Эксперты Proptech Media Consulting описали 5 этапов пользовательского пути, разработали 20 поведенческих сценариев и определили 121 критерий оценки. Методология исследования базировалась на трех ключевых подходах к анализу: функциональном, экспертном и рейтинговом. Итоговый рейтинг приложений включил в себя оценку по пяти основным функциональным категориям: выбор и коммуникация, покупка, УК и комьюнити, сервисы и умный дом. Путем агрегации критериев и оценки пользователей был определен финальный балл. Об этом CNews сообщили представители Proptech Media Consulting.

Поскольку подобное исследование проводилось впервые, основное внимание было уделено сбору максимально полной информации о каждом из рассматриваемых решений и выявлению ключевых трендов, характерных для российского рынка.

Организаторы исследования обращают внимание на то, что на сегодняшний день на российском рынке отсутствуют не только стандарты, но и понимание того, что именно должно быть в приложении девелопера. Даже лидеры рейтинга, за исключением «А101», показали средние результаты. При этом низкий балл не всегда означает низкое качество продукта: так, приложение ижевской компании «Талан» (5-е место, 40 баллов) при ограниченном функционале высоко ценится пользователями за удобство и реализацию отдельных возможностей.

В целом же компании сфокусировались на разных этапах жизненного цикла: 64% девелоперов внедрили функционал для проживания и взаимодействия с управляющими компаниями, 44% акцентировали внимание на этапе продаж, а 25% разработали системы управления умным домом.

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«В вопросе разработки мобильных приложений девелоперские компании сегодня вынуждены опираться на собственный опыт ввиду отсутствия большой выборки данных и нежелания обмениваться между собой информацией. Для этого и нужна внешняя экспертиза — как независимые консультанты мы получили доступ ко всем продуктам, собрали и систематизировали данные в обезличенном виде и подготовили почву для дальнейшего использования и реализации data-driven подхода. Первая часть глобального исследования, которую мы сегодня опубликовали, посвящена последним фазам цикла девелопмента, в которых мы имеем дело с конечным покупателем и продажами. В следующих частях мы углубимся в исследование метрик, а также инструментов для финансового и управленческого учета и проектирования», — сказала Дарья Скутина, генеральный директор Proptech Media Consulting, член член ИЦК «Строительство».

Как отмечают эксперты Proptech Media Consulting, одной из задач данного исследования было определение отраслевых стандартов. При формировании стратегии исследования было решено объединить метод экспертных оценок с анализом количественных и пользовательских показателей. В выводах исследователи сфокусировались на описании путей решения задач каждого оцениваемого блока. Серия исследований была представлена на демо-дне ИЦК «Строительство» и получила поддержку Минстроя и ключевых заказчиков отрасли.