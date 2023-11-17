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DEPO Computers приглашает на вебинар, который состоится 30 ноября 2023 года

Компания DEPO Computers приглашает на вебинар, который состоится 30 ноября 2023 года в 11:00 по московскому времени.

Тема вебинара: «Демонстрация ключевых преимуществ Системы мониторинга DEPO. Флагманские серверы DEPO, готовые к отгрузке со склада».

В рамках вебинара компания DEPO Computers представит аппаратно-ориентированную российскую Систему мониторинга DEPO из реестра Минцифры России и флагманские модели серверов DEPO Storm, готовые к немедленной отгрузке со склада.

Система мониторинга DEPO – универсальный инструмент мониторинга и управления IT-инфраструктурой с функциями визуализации и встроенной базой моделей устройств для быстрого внедрения элементов. Система мониторинга DEPO разработана с учетом растущих потребностей современного российского IT-рынка.

В соответствии с пожеланиями участников предыдущих вебинаров, спикеры компании DEPO Computers подготовили презентацию с описанием функциональных возможностей Системы мониторинга DEPO, включая обзор web-интерфейса с демонстрацией сценариев использования системы.

Спикеры DEPO представят новые серверные системы DEPO Storm для всех сегментов рынка. Особое внимание будет уделено моделям из реестра Минпромторга России.

Отдельный блок вебинара будет посвящен проектным моделям серверов DEPO Storm для вычислений на GPU высокой плотности размещения.

Программа вебинара:

  1. Актуальные проблемы мониторинга отечественной IT-инфраструктуры
  2. Обзор архитектуры Системы мониторинга DEPO
  3. Демонстрация возможностей Системы мониторинга DEPO
  4. Текущая ситуация на российском рынке серверных систем
  5. Серверные системы DEPO Storm из реестра Минпромторга
  6. Модельный ряд серверов DEPO Storm
  7. Специальное новогоднее предложение DEPO
  8. Гарантийные планы серверного оборудования DEPO

Зарегистрироваться на вебинар.

erid:2SDnjdbPQ48Рекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью "ДЕПО Электроникс"ИНН/ОГРН: 5024096727/1085024003679Сайт: https://www.depo.ru/

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