Первый в России функционал мультипроцессной аналитики появился в системе активной бизнес-аналитики Proceset

Новая опция, позволяющая более глубоко и детально анализировать бизнес-процессы, появилась в системе активной бизнес-аналитики Proceset от вендора «Инфомаксимум».

«Мультипроцессная аналитика – это технология, позволяющая исследовать бизнес-процессы не по отдельности, а в совокупности и с учетом их влияния друг на друга, – сказал Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум». – Это дает возможность сократить затраты на ETL, выполнять в пять раз больше проектов, повысить точность при расчете метрик и эффективность работы с данными».

В классическом Process Mining при анализе нескольких процессов тратится много времени на предобработку данных. Приходится создавать «искусственный процесс», объединяя несколько процессов в один, который зачастую не соответствует реальности. Для корректного объединения необходимо выбрать идентификатор процесса, а сделать это правильно – невозможно, так как это приводит к размножению данных. МПА снимает эти ограничения и позволяет связать событие с несколькими объектами, например, заказы на продажу с их позициями, производственными заявками и т. д.

Мультипроцессная аналитика позволяет рассматривать бизнес-процесс с любой стороны, анализировать такие метрики, как время от события в одном процессе до события в другом процессе. Например, время от оформления заказа на сайте до доставки. Доставка может объединять в себе несколько заказов, либо во время доставки может использоваться транспорт, который везет заказ сразу нескольким клиентам.

«Мультипроцессная аналитика – это самое большое изменение в аналитике процессов за последние 12 лет, – отметил Александр Бочкин. – Мы гордимся тем, что Proceset стал первым в России программным продуктом в этой области. Наша команда уделяла особое внимание разработке этого функционала, чтобы клиенты смогли получить максимальную выгоду от анализа своих бизнес-процессов».