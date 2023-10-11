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Simble внедрил возможность страхования трезвых водителей на поездку

Первыми такой услугой могут воспользоваться жители Екатеринбурга.

Совместный проект запустила ИТ-компания Simble и сервис трезвых водителей Урала Voditel66. Он позволяет застраховать поездку с использованием услуги «Трезвый водитель», когда владелец транспортного средства не имеет возможности сесть самолично за руль.

Страховой полис от Simble покрывает гражданскую ответственность водителя, включая случаи повреждения транспортного средства клиента в результате дорожно-транспортного происшествия. При этом совершенно не важно сидит ли он за рулем собственного автомобиля, или находится в статусе пассажира.

«Сотрудничество с Voditel66 для нас остается ключевым направлением развития бизнеса в российских регионах. Все больше людей начинают осознавать, что страхование КАСКО может быть не только навязанным сверху за огромные деньги, но также работать по прямому назначению. Мы планируем и дальше расширять наше сотрудничество. В ближайших планах обсудить добавление к услуге модуля оценки манеры вождения чтобы все заинтересованные лица могли отследить качество управления транспортным средством», - отметил коммерческий директор Simble Василий Калужин.

Представители Voditel66 в свою очередь отметили, что новая услуга позволяет лишний раз удостовериться владельцам ТС, что водители компании – профессионалы. И если у них все же возникает недоверие, то его можно оперативно нивелировать через приложение, оформив КАСКО на поездку.

«Мы прогнозируем, что услугой будут пользоваться до 30% наших клиентов», - отметили представители компании.

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