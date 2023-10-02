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Импортонезависимость
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«Dатару» и «Имба ИТ» заключили соглашение о партнерстве

Системный интегратор «Имба ИТ» подписал соглашение о сотрудничестве с отечественным ИТ-производителем «Dатару». «Имба ИТ» пополнит портфель базового ИТ-оборудования надежными импортонезависимыми продуктами от российского вендора. Кроме того, компании начнут работать над совместными программно-аппаратными комплексами.

Интегратор планирует использовать в своих проектах продукты из линейки российского вендора «Dатару». Производитель специализируется на серверном и сетевом оборудовании, СХД, а также программно-аппаратных комплексах для виртуализации, видеоаналитики, периферийных вычислений и управления большими данными.

Благодаря сотрудничеству с «Dатару» «Имба ИТ» сможет предложить своим клиентам импортонезависимые продукты для постепенной миграции с западных решений. Серверное и сетевое оборудование «Dатару» собирается в России. Его можно бесшовно внедрять и синхронизировать с продуктами западных ИТ-брендов — при этом нет рисков, связанных с ограничением доступа от глобальных вендоров.

Производство «Dатару» находится в России — ИТ-производитель гарантирует сроки поставок и обеспечивает сервисную поддержку оборудования. Команда вендора предоставляет техническое сопровождение своих решений на всех уровнях, в том числе компонентном, в течение всего срока эксплуатации.

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«Сотрудничество с российской ИТ-компанией «Dатару» позволит нам расширить спектр наших возможностей при планировании развития и модернизации ИТ-инфраструктуры для наших заказчиков. Верим, что сотрудничество с надежным партнером усилит нашу позицию на рынке технологичных решений», — сказал Максим Митрохин, директор по стратегическому развитию «Имба ИТ».

«Интерес к российской базовой ИТ-инфраструктуре будет неизменно расти с каждым годом. В сегодняшних условиях только отечественные вендоры могут предоставить российским компаниям достаточный уровень надежности, стабильности и гарантий. Расширение нашей партнерской сети — еще один шаг в сторону технологического суверенитета отечественного бизнеса», — сказала Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Dатару».

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