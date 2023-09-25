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Старт продаж iPhone на Ozon

Клиентам Ozon стала доступна новая линейка смартфонов Apple с экспресс-доставкой по Москве. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Жители Москвы могут заказать технику Apple с экспресс-доставкой за час.

В Ozon уже получили первые заказы. Покупатели выбирают в основном быструю доставку. Заказы, оформленные до 20 сентября 2023 г., будут доставлены преимущественно до 2 октября 2023 г. во все регионы. Гарантийное обслуживание новинок предоставляется продавцами.

По итогам первых дней самой популярной моделью стал iPhone 15 Pro в новом цвете Black Titanium с объемом памяти 256 ГБ. Больше всего предзаказов оформили пользователи из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Самым дорогим смартфоном, заказанным на Ozon, стал iPhone 15 Pro Max на 1 ТБ в цвете Blue Titanium за 349 990 руб.

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