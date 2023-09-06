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«МЕДСИ» запустила первый отечественный сервис для работы с научной литературой

Группа компаний «МЕДСИ» запустила сервис поиска научных публикаций по медицинской тематике Litsystem. Разработка поможет врачам и другим заинтересованным специалистам оперативно искать информацию из достоверных источников, а также переводить статьи из иностранных источников мгновенно, в режиме реального времени. В настоящее время запущена апробация пилотной версии проекта. Об этом CNews сообщили представители «МЕДСИ».

Litsystem – сервис поиска научных публикаций и работы с ними. Он подходит для регулярного изучения научной литературы медицинской тематики в рамках разработки научного направления индивидуально и в составе группы, написания научных статей, диссертаций, рефератов или докладов.

С помощью сервиса Litsystem пользователи смогут находить и сразу же переводить научные публикации строго из достоверных источников – официальных баз периодической литературы (PubMed, OpenAlex, Google Scholar и др.). Пока перевод возможен только с английского языка на русский, однако в дальнейшем планируется расширение лингвистических возможностей сервиса до нескольких десятков языков. Зарегистрировавшись в личном кабинете, можно сохранять найденные данные, управлять ими, работать с периодической литературой, а также общаться с коллегами – пользователями Litsystem.

«Благодаря опциям сервиса, врачи могут найти необходимые публикации по своей теме быстро и только из достоверных источников. Система Litsystem работает по принципу «одного окна», где пользователь может ввести поисковый запрос, получить последние публикации по теме, отобрать для себя необходимые абстракты, сохранить в личном кабинете, перевести, получить полнотекстовые статьи, настроить регулярное отслеживание новых публикаций по интересующим темам. Вскоре будет реализована функция коллективной работы в системе: изучить выбранную статью, обменяться сообщениями внутри системы, оставить для себя какие-то заметки к публикации. Этот сервис – отличный помощник молодым врачам и опытным специалистам в поддержке высокого уровня оказания медицинской помощи. Поэтому, в конечном итоге, наибольшую пользу Litsystem принесет пациентам», - сказал медицинский директор ГК «МЕДСИ» Игорь Семенякин.

В настоящее время пользователям предлагается принять участие в апробации пилотной версии проекта. Для этого нужно просто перейти по адресу litsystem.ru, зарегистрироваться – и можно тестировать возможности платформы.

На период апробации сервиса его опции бесплатны для всех пользователей. В дальнейшем планируется подключение платной индивидуальной или корпоративной подписки.

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