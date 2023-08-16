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Еще технологичнее: билайн снова ускорил сеть 4G в Санкт-Петербурге

билайн продолжает работу над улучшением качества связи в Северной столице и запустил на базовых станциях технологию MIMO 4х4. MIMO — это метод пространственного кодирования сигнала, позволяющий увеличить пропускную способность радиосети и ускорить мобильный интернет.

Решение можно сравнить со строительством второго яруса над оживленным шоссе. По дороге смогут одновременно двигаться больше автомобилей, а значит, добраться до конечной точки можно быстрее. То же самое происходит и с трафиком в сети 4G — еще больше видео, аудио или других файлов могут загружаться на смартфоны одновременно. При этом не требуется затрагивать дополнительные радиочастоты.

билайн активизировал технологию MIMO 4х4 на базовых станциях, работающих в диапазонах частот 1800, 2100 и 2600 мегагерц. На приемопередатчиках будет использоваться несколько антенн: по четыре для приема и передачи сигнала. Это позволяет улучшить качество покрытия и проникновение сигнала в жилые дома, а также увеличить скорость передачи данных.

По данным информационно-аналитического агентства «Телеком-дэйли», среди операторов в Санкт-Петербурге билайн показал самые высокие средние скорости по направлению к абоненту — 70,4 мегабита в секунду. Скорость по направлению к абоненту влияет, например, на скорость скачивания разных файлов, открытия страниц на сайтах.

«Запуск MIMO 4х4 входит в комплекс наших мероприятий по улучшению качества связи в Петербурге и Ленинградской области, — отметил Евгений Галушко, директор Санкт-Петербургского отделения билайна. — Мы становимся комфортнее для клиентов не только благодаря строительству дополнительных базовых станций, но и благодаря запуску новых решений и технологий. Так, ранее мы провели перераспределение частот в пользу высокоскоростной сети 4G, что также позитивно повлияло на нашу связь. Благодаря проведенным работам, скорость мобильного интернета выросла как в Северной столице и городах ЛО, так и в небольших поселках и деревнях».

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