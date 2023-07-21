OCS Distribution и «НС-трейд» начинают сотрудничество

OCS Distribution, российский дистрибьютор, и «НС-трейд», российский производитель и поставщик сетевого и телекоммуникационного оборудования торговой марки NST, начинают сотрудничество. Данный шаг нацелен на расширение продуктового ассортимента OCS, что позволит партнёрам дистрибьютора разнообразить выбор качественного российского сетевого оборудования в соответствии с растущим на него спросом.

Компания «НС-трейд» производит сетевое оборудование, которое пользуется спросом у операторов сотовой и фиксированной связи, интернет-провайдеров, компаний из сферы промышленности, строительства, здравоохранения и других отраслей. Партнёрам OCS доступна линейка продуктов NST: управляемые L2/L2+/L3 и неуправляемые коммутаторы на 4-48 портов, включая модели в промышленном исполнении с рабочей температурой: -40…+80°С, способные поддерживать скорости передачи данных до 10 Гбит/сек SFP+; удлинители Ethernet + PoE с поддержкой стандартов IEEE 802.3af/at/bt; инжекторы и сплиттеры PoE; медиаконвертеры с входом для резервного питания; грозозащита во внутреннем и уличном исполнении для сетей с пропускной способностью до 1000 Мбит/сек. Двухступенчатая защита, поддержка PoE af/at; оптические SFP модули для передачи данных по оптоволоконным линиям связи на расстояние до 40 км при скорости передачи данных до 10 Гбит/сек.

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Продукция под брендом NST в портфеле OCS заинтересует ИТ-интеграторов и корпоративных реселлеров, которые предоставляют заказчикам решения для создания локальных и Ethernet-сетей любой протяжённости с высокой пропускной способностью.

Продвижением в канал и поддержкой устройств торговой марки NST займётся департамент систем связи и телекоммуникаций. Специалисты OCS совместно с производителем готовы проводить для партнёров и заказчиков консультации и обучение по продуктам, а также помогать в подборе нужных конфигураций.