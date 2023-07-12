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Чаще всего удаленку готовы предлагать программистам и рекрутерам

Сотрудники на удаленке сегодня есть в 36% предприятий и организаций, причем в двух из трех таких компаний дистанционного персонала осталось менее 10% от штатной численности. Этим летом чаще всего дистанционно работают программисты, дизайнеры, бухгалтеры, рекрутеры и специалисты по продажам. Какой формат работы работодатели чаще всего предлагают соискателям этих позиций — выяснил сервис по поиску работы SuperJob, опросив представителей 1000 компаний и изучив более 135 тыс. вакансий.

Сегодня в приоритете подбор на работу в офисе. Особенно это касается бухгалтеров: в 9 из 10 компаний при прочих равных предпочтут кандидата, готового постоянно работать на территории работодателя. Судя по комментариям, серьезным препятствием для внеофисных форматов работы является настройка доступа к рабочим программам, вопросы кибербезопасности и подписи документов (в т. ч. через ЭЦП). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Программистов большинство работодателей также предпочитает нанимать в офис (75%), однако доля компаний, готовых трудоустраивать на гибридный формат и удаленку, все-таки выше (16 и 5% соответственно). Кандидатов на должности рекрутера и менеджера по продажам, согласных только на «гибрид», примут по 14% работодателей. Специалистов по подбору персонала, готовых работать только в режиме хоум-офиса, предпочитают 6% компаний.

Статистика рынка труда подтверждает результаты опроса: бухгалтеров, менеджеров по продажам и дизайнеров чаще всего нанимают в офисы, а полную и частичную удаленку работодатели готовы предлагать программистам и рекрутерам. Так, 98% вакансий для бухгалтеров, 88% вакансий для специалистов по продажам и 86% вакансий для дизайнеров предполагают исключительно офисную занятость. Удаленку или гибрид — 28% вакансий для программистов и 21% вакансий для рекрутеров.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 202

Время проведения: 28 июня – 11 июля 2023 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор представителей 5 профессиональных групп

Размер выборки: 1000 респондентов.

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