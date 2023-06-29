Нейросеть YandexGPT научилась генерировать тексты в режиме реального времени и форматировать их

Нейросеть YandexGPT (YaLM 2.0) научилась быстрее давать ответы на запросы. Раньше для создания объемных текстов — эссе, докладов, длинных списков — нужно было ждать до 10 секунд. Теперь пользователь увидит начало ответа уже через одну-две секунды. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Генерация в реальном времени позволяет сразу оценить, насколько результат соответствует ожиданиям. Процесс можно в любой момент остановить, чтобы уточнить или скорректировать запрос. Функция работает в специальном режиме «Алисы» «Давай придумаем» на ya.ru и в приложении «Яндекс».

Созданные YandexGPT тексты теперь можно отформатировать так, чтобы их было удобнее читать. Пользователи могут попросить «Алису» оформить заголовки, программный код и цитаты, выделить фрагменты жирным шрифтом или курсивом и не только.

Кроме того, с 29 июня 2023 г. «Алиса» вместе со всеми ее возможностями, включая создание текстов с помощью YandexGPT, впервые появилась на страницах поисковой выдачи «Яндекса». Пользователи смогут находить нужную информацию и сразу же создавать на ее основе собственные тексты в чате с виртуальным помощником.

***

YandexGPT — это генеративная нейросеть нового поколения, которую запустили 17 мая 2023 г. Ее обучали на суперкомпьютерах «Яндекса». Помимо специального режима «Давай придумаем» в «Алисе» она доступна в приложении «Шедеврум», личном кабинете продавца на «Яндекс маркете» и на 300.ya.ru. Также бизнес может подать заявку на тестирование нейросети на облачной платформе Yandex Cloud.