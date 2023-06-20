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Новинки игровой периферии от GMNG

GMNG, бренд устройств для гейминга, представляет три новинки в категории игровые мыши: XM004, XM007, XM002. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Игровая мышь GMNG XM004 с возможностью записи макросов

GMNG XM004 выполнена в асимметричном дизайне, ее максимальное разрешение составляет 12800 dpi, присутствует отдельная кнопка «Огонь».

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GMNG XM004

Модель получила восемь клавиш с возможностью записи макросов для каждой из них и ресурсом в 10 млн нажатий.

Рифленые боковые вставки и средний вес в 125 г способствуют лучшей ухватистости, а тефлоновые PTFE ножки облегчают скольжение по любой поверхности. Плетеный провод обладает повышенной прочностью, а магнитный фильтр и позолоченный коннектор устраняют любые помехи, способные помешать работе мышки. Подсветка мышки имеет 13 режимов работы и возможность отключения.

Игровая мышь GMNG XM007 с возможностью записи макросов и регулировкой веса

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GMNG XM007

GMNG XM007 оформлена в агрессивном стиле. Здесь есть ряд вспомогательных клавиш, в том числе кнопка переключения чувствительности (максимальное разрешение оптического датчика составляет 10000 dpi), кнопка двойного выстрела и возможность перенастройки кнопок через фирменное ПО.

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Можно также регулировать вес с помощью извлекаемых из корпуса грузиков. Тефлоновые ножки позволяют модели без сопротивления скользить по игровой поверхности, прорезиненные вставки улучшают сцепление с ладонью, а кабель в оплетке длиной 1,8 м защищен от помех ферритовым кольцом и позолоченным коннектором. Здесь также есть подсветка, которая служит индикатором уровня dpi.

Игровая мышь GMNG XM002 в классическом дизайне

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GMNG XM002

GMNG XM002 имеет симметричный дизайн, классический для игровой мыши. В списке ее особенностей ― прорезиненное колесико, шесть кнопок, включая пару вспомогательных клавиш на левом борту, длинный (1,8 м) кабель в тканевой оплетке, с магнитным фильтром и позолоченным коннектором, ножки из тефлона, специальное UV-покрытие корпуса, небольшой вес (всего 98 г), подсветка с 13 режимами работы . Разрешение сенсора модели можно переключать в диапазоне от 800 до 7200 dpi.

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GMNG — это бренд игровых устройств. Официальным дистрибьютором торговой марки GMNG на территории России является компания Merlion.

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