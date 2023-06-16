ГК «Элемент» будет развивать высокотехнологичную микроэлектронику в Татарстане

ГК «Элемент» будет сотрудничать с правительством Республики Татарстан в сфере разработки высокотехнологичной микроэлектроники. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как отмечается в тексте соглашения, стороны займутся реализацией мероприятий согласно концепции технологического развития, утвержденной Правительством РФ. Будут созданы условия для организации новых производств полупроводниковой и микроэлектронной продукции, а также для разработки такой продукции с участием предприятий и дизайн-центров Республики Татарстан.

Согласно документу, также планируется развивать сферу микроэлектроники путем реализации образовательных проектов.