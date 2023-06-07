Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«VK реклама» поможет бизнесу учитывать офлайн-продажи в аналитике

Новый инструмент «VK рекламы» повысит эффективность продвижения для бизнеса. Передача данных об офлайн-продажах в пиксель «VK рекламы» позволит привлекать больше целевых клиентов и точнее оценивать результаты кампаний во всех каналах. Об этом CNews сообщили представители VK.

Пользователи могут перейти по рекламе в интернете на сайт бизнеса, но приобрести товар или услугу в офлайне. Учет этого показателя в статистике позволяет оценить полную картину клиентского пути и влияние онлайн-продвижения на ключевые для бизнеса метрики. Новый инструмент позволяет передавать по API данные из CRM-систем компаний в офлайне на платформу «VK рекламf», что упрощает аналитику продвижения в интернете и повышает ее точность.

Кроме того, данные об офлайн-конверсиях учитываются в ML-моделях платформы. На их основе алгоритмы быстрее обучаются, чтобы показывать рекламу тем пользователям, которые вероятнее станут клиентами бизнеса — и в онлайне, и в офлайне.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

После блокировки выплат продавцам Wildberries ждет масштабная «прокурорская проверка»

Санкции США убили старейший российский магазин электроники, проработавший 30 лет

Владельцам iPhone в России запретили обновлять приложения Wildberries и Ozon. Как решить проблему

В России построен ЦОД за полтора миллиарда без принудительного охлаждения. За ним стоит Wildberries

Владельцы пунктов выдачи заказов требуют у Wildberries полмиллиарда через суд

Российская «дочка» Alibaba, USM и VK оказалась в убытке на 12 млрд рублей

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?
Показать еще