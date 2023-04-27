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Sitronics Group разработала платформу интернета вещей для дистанционного управления теплоэнергоресурсами и оборудованием предприятий

Sitronics Group (входит в «АФК «Система») разработала платформу, которая позволяет удаленно управлять системами, агрегатами и ресурсами промышленного предприятия с помощью устройств и датчиков. Платформа интернета вещей (IoT) собирает и анализирует данные с размещенных на объектах мониторинга датчиков в одном месте, а также позволяет конфигурировать их.

В числе решаемых задач комплексный учет и управление ресурсами, включая электроэнергию, тепло, воду, газ, а также мониторинг и диагностика инфраструктурных объектов и оборудования. Решение показывает актуальное состояние объектов и определение источников потерь, дает возможность управлять реле и запорными устройствами при необходимости, учитывает установку и замену приборов учета, позволяет задавать параметры их опроса.

«Сегодня IoT-устройства следят за уровнем потребления ресурсов и оборудованием. На одном предприятии могут функционировать тысячи датчиков. Платформа делает использование этих данных и работу с объектами мониторинга более оперативной и позволяет быстрее реагировать на нештатные и аварийные ситуации. А самое главное – увеличивает энергоэффективность предприятия и снижает расходы как за счет сокращения потерь ресурсов, так и за счет автоматизации и более эффективного управления», – сказал директор департамента программных продуктов и решений Sitronics Group Алексей Сечкин.

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Платформа состоит из функциональных подсистем диспетчеризации, управления приборами, аналитики и безопасности. Она позволяет настраивать устройства, отправлять команды, контролировать и прогнозировать события, находить неполадки, управлять доступом к системам и объектам. Встроенные инструменты визуализации данных и состояния устройств упрощают и ускоряют обработку информации. Решение дает возможность подключить для контроля и мониторинга тысячи устройств, а также поддерживает основные протоколы обмена данными (NB-IoT, LoRa, Wi-Fi и другие).

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