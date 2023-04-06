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Mango Office представил сервис «Анализ конкурентов»

Mango Office, поставщик облачных коммуникационных решений для бизнеса, представил новый профессиональный инструментарий для маркетологов «Анализ конкурентов».

Сервис автоматически собирает в едином окне список конкурентов со схожей семантикой и показывает информацию об их рекламных объявлениях, семантическом ядре, объеме трафика и его источниках, цене клика и частоте запросов. Наглядные графики в удобном интерфейсе позволяют анализировать и сравнивать полученные данные с собственными показателями (например, объемом трафика в SEO и контексте).

Благодаря сервису можно узнать, на чем конкуренты делают акцент при формировании уникального торгового предложения, проанализировать их удачные решения и слабые стороны, рассчитать примерный маркетинговый бюджет в интернет-каналах, охватить аудиторию конкурентов и многое другое. В результате маркетолог сможет составить эффективную стратегию для рекламной кампании и оптимизировать расходы на продвижение.

«Бизнес заинтересован в эффективных инструментах аналитики интернет-рекламы, — сказала Марина Иванченко, директор по продуктам и маркетингу Mango Office. — В условиях высокой конкуренции, которая существует практически в каждой нише, маркетологам необходимо оперативно реагировать на происходящие изменения рынка и использовать современный технологичный инструментарий, который поможет строить эффективные стратегии и грамотно распоряжаться рекламным бюджетом».

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«Анализ конкурентов» входит в состав продуктовой линейки MarTech-инструментов Mango Office, наряду с коллтрекингом и email-трекингом, сквозной и мультиканальной аналитикой.

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