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«Почта России»: число электронных заказных писем выросло почти в 1,5 раза

За 2022 г. клиенты «Почты России» отправили 238 млн электронных заказных писем – на 44% больше, чем в 2021 г. Это помогло спасти от вырубки порядка 32 тыс. деревьев.

Сервис электронных заказных писем zakaznoe.pochta.ru позволяет отправлять и получать юридически значимую корреспонденцию в цифровом виде, используя аккаунт «Госуслуг». Удобство сервиса оценило более 13,5 млн пользователей – различных организаций и частных лиц. Сервисом пользуются банки, страховые компании, суды, органы исполнительной власти и другие структуры.

«Направить электронное заказное письмо и проще, и дешевле, чем бумажное. А адресат может прочесть его сразу после отправки, где бы ни находился. Поэтому неудивительно, что классические бумажные письма становятся менее востребованными. Сервис электронных заказных писем сохраняет не только юридическую значимость цифровых коммуникаций – он сохраняет лесное богатство России», – отметил руководитель департамента по развитию продукта «Цифровая почта» Артем Федоров.

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«Почта России» не первый год снижает потребление бумаги как во внешних, так и во внутренних процессах. Компания постепенно отказывается от физических носителей – уже более 40% внутрикорпоративного документооборота проходит исключительно в электронном формате.

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