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Wildberries запускает новый портал туристических услуг

Wildberries запустил портал туристических услуг vmeste.wildberries.ru. Он включает не только предложения авиабилетов, которые ранее уже были представлены на платформе, но и автобусные и железнодорожные билеты. Об этом CNews сообщили представители Wildberries

Онлайн-платформа расширяет перечень сервисов для россиян. К новому туристическому сезону 2023 г. пользователям также станут доступны предложения экскурсионных и оздоровительных программ.

«Видим, что наши покупатели все чаще интересуются путешествиями по России: в марте порядка 71% билетов (на 1% больше, чем за полный февраль) приходятся на внутренние направления. Самые популярные среди них – Сочи, Санкт-Петербург и Новосибирск. Именно поэтому мы приняли решение использовать наш многолетний опыт и экспертизу в разработке и внедрении новых ИТ-инструментов для того, чтобы сделать туризм более доступным и технологичным», — сказали представители Wildberries.

Wildberries

Сервис путешествий «Wildberries.вместе» покажет удобные и выгодные маршруты, предложит несколько альтернативных вариантов по стоимости и видам транспорта. Например, добраться из Москвы в Пятигорск можно на рейсе до Минеральных Вод, а затем совершить пересадку на поезд до пункта назначения или же приобрести прямой автобусный маршрут. Новый сервис позволит россиянам полностью распланировать путешествие и не тратить время на поиск и покупку билетов на разных сервисах.

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