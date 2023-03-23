Видео и прямые трансляции «Вконтакте» теперь можно продвигать в «VK рекламе»

С помощью новых инструментов «VK рекламы» авторы и бизнес могут привлечь больше зрителей видеороликов и прямых трансляций «Вконтакте». Пользователям это поможет не пропустить интересный им контент в соцсети. Тесты показали, что стоимость просмотра видео обошлась рекламодателям в среднем на 66% дешевле. Об этом CNews сообщили представители VK.

Реклама видео и прямых эфиров поможет авторам и бизнесу получить больше целевых действий — просмотров — при меньших затратах. Например, блогеры «Вконтакте» могут продвигать ролики с лайфстайл контентом, а бизнес — подробный видеоразбор товаров или услуг.

Для запуска рекламы видео и трансляций автору или бизнесу необходимо выбрать сообщество и загрузить ролики в раздел с видеозаписями. Одновременно можно продвигать до десяти видео: технологии рекламной платформы автоматически адаптируют их для показа в ленте «Вконтакте». Алгоритмы «VK рекламы» анализируют контент в сообществах и роликах и показывают объявления пользователям, которые вероятнее их посмотрят. Это позволяет вовлечь в видео и трансляции максимум целевой аудитории.

Самостоятельно разбираться в настройках кампании и следить за результатами не нужно: алгоритмы «VK рекламы» следят за эффективностью продвижения и автоматически управляют бюджетом.

Для запуска рекламы видео и трансляций необходимо зарегистрироваться в «VK рекламе» с помощью VK ID, а показывать объявления можно в ленте «Вконтакте». В ближайшее время инструмент станет доступен всем пользователям платформы, а продвигать ролики можно будет и на других проектах VK и рекламной сети.