Большинству программистов и системных администраторов все равно, какого пола их начальник

Среди представителей традиционных мужских профессий желающих трудиться под началом женщины больше всего среди курьеров, а под началом мужчины — среди инженерно-технических работников. В сферах деятельности, где большинство составляют женщины, работать с руководителем-женщиной чаще всего хотят операторы call-центра, с руководителем-мужчиной — маркетологи. Однако за последние 15 лет россияне стали чаще признаваться, что им все равно, какого пола их руководитель. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Для 19% программистов мужчин и 3% женщин важно, чтобы и начальник был мужчиной. 78% − все равно. При этом 25% мужчин и 6% женщин хотят, чтобы ими руководила женщина. 69% безразлично. А вот по статистике, на рынке 89% программистов − мужчины и 11% − женщины. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Для 34% сисадминов мужчин и 3% женщин важно, чтобы и начальник был мужчиной. А вот по статистике, на рынке 95% системных администраторов − мужчины и 5% − женщины.

Большинству россиян все равно, какого пола их начальник, — такую позицию разделяет 70% мужчин и 71% женщин. Видеть своим шефом представителя сильного пола предпочли бы 24% мужчин и 22% женщин. Работать с начальником-женщиной хотели бы 5% мужчин и 8% женщин.

Тех, кому легче сработаться с руководителем-мужчиной, больше среди опрошенных старше 45 лет (30% среди мужчин и 28% среди женщин). Респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. хотят видеть своим руководителем представителя сильного пола чаще тех, кто зарабатывает меньше. Предпочитающих трудиться под началом женщины больше всего среди девушек до 24 лет (14%).

За 15 лет, минувших с аналогичного исследования SuperJob, россияне стали больше ориентироваться на деловые качества, чем на гендерную принадлежность руководителя. Значительно выросло число тех, для которых пол шефа не имеет никакого значения (среди мужчин — на 19 п.п., среди женщин — на 11 п.п.).

Среди представителей традиционных мужских профессий желание работать с руководителем-женщиной чаще всего выражают курьеры (14% среди мужчин), водители (13%), и менеджеры по продажам (12%), а с руководителем-мужчиной — инженерно-технические работники (36% среди мужчин) и системные администраторы (34%).

В профессиях, где большинство составляют женщины, желающих трудиться под началом женщины больше всего среди операторов call-центра (18% среди женщин) и дизайнеров (24%), тогда как с начальником-мужчиной — среди маркетологов (54% среди женщин), главных бухгалтеров (48%) и диспетчеров (44%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 508

Время проведения: 7 февраля — 7 марта 2023 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов