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СберТех расскажет о цифровой трансформации и импортозамещении для бизнеса

29 марта СберТех — российский разработчик программного обеспечения для бизнеса и государства и основной поставщик решений для Сбера — проведет вебинар «Platform V – облачная платформа от СберТеха для цифровой трансформации и импортозамещения».

Исполнительный директор Platform V Святослав Павловский расскажет, как экосистема продуктов платформы стала фундаментом технологической независимости Сбера и полностью закрыла потребности корпорации в программном обеспечении.

Участники мероприятия узнают, какие шаги важно совершить для запуска цифровой трансформации компании, как преодолеть сложности, связанные с уходом западных поставщиков ПО, и обрести технологическую независимость. Как быстро и эффективно создавать информационные системы, прикладные продукты и приложения любого масштаба и сложности, каких результатов можно добиться за счет платформы на основании реальных примеров и какие модели поставки Platform V доступны для внешних клиентов.

Начало вебинара в 11:00, регистрация по ссылке.

Токен: Pb3XmBtzstJk4HKbUoHAqx67vV6ydTh4kpWDRRaРекламодатель: АО "СберТех "ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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