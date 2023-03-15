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«Мегафон» улучшил параметры сети в Ленинградской области

«Мегафон» улучшил параметры сети в Ленинградской области к началу дачного сезона – оператор расширил полосу частот в диапазоне 900 МГц, используемую для передачи данных. Аналитики компании отмечают, что в результате проведенных работ увеличилась емкость и пропускная способность сети, а также на 10% выросла скорость мобильного интернета.

Технические специалисты провели комплекс мероприятий по подготовке сети к увеличению нагрузки в весенне-летний период – модернизировали более 700 объектов телекоммуникационной инфраструктуры в области. Улучшения на сети позволили обеспечить более плотное покрытие 4G во всех 18 районах Ленобласти, повысить качество предоставляемых услуг связи для двух миллионов областных жителей и подготовить сеть к сезонному росту мобильного трафика. Высокие скорости мобильного интернета за чертой города дают возможности абонентам учиться и работать удаленно на своих дачных участках, стримить с лесных прогулок и делиться красотами летней природы в сети.

«Из года в год в летний период мы наблюдаем, как трафик передачи данных стремительно мигрирует из города в область. Статистика показывает, что в дачный сезон 2022 потребление мобильного интернета в Ленобласти выросло более, чем в два раза. Растущий спрос на мобильный интернет обязывает нас развивать сеть, чтобы даже в пиковые нагрузки обеспечивать абонентам комфортное пользование нашими услугами», – отметил директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Владимир Бакалов.

Прошедшая модернизация – всего лишь один из многочисленных этапов работ оператора по улучшению качества связи в области. Только за 2022 г. «Мегафон» построил и модернизировал в регионе более 350 базовых станций с поддержкой LTE.

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