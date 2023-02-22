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Новые Samsung Galaxy S23 — на специальных условиях в билайне

В салонах оператора и в интернет-магазине стартовали продажи новых смартфонов Samsung Galaxy. Представлен весь модельный ряд — от версии S23 на 128GB до S23 Ultra на 1TB внутренней памяти. Также в билайне начали действовать специальные условия на покупку флагманских смартфонов Samsung — как для новых, так и для действующих клиентов оператора.

Можно выбрать выгодный комплект, который состоит из смартфона со скидкой до 15 000 рублей, опций «Рубли на связь по акции» на 12 или 18 месяцев и SIM-карты с тарифным планом «Тариф UP». На этапе оформления заказа действующие абоненты билайна могут отказаться от приобретения SIM-карты в составе акционного комплекта.

Новинку от Samsung также можно получить со скидкой в 5000 рублей или 3% от стоимости смартфона (в зависимости от конкретной модели), оплатив покупку онлайн в интернет-магазине.

Все новые Samsung Galaxy S23 представлены на сайте мобильного оператора.

билайн дает возможность приобрести новые смартфоны в кредит без переплат на 6, 10 и 12 месяцев, а также сдать свой старый телефон в трейд ин. На смартфоны Samsung Galaxy S23 действует гарантия в течение 12 месяцев.

Ознакомиться со всеми подробностями акционных комплектов можно на сайте мобильного оператора.

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