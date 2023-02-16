Wildberries запретит манипуляции со скидками на платформе

Онлайн-площадка Wildberries начала внедрять новый алгоритм расчета скидок и их отображения для покупателей. Если раньше перечеркнутую (первоначальную) «стоимость» товара продавец указывал на свое усмотрение, то теперь она не может быть выше фактической цены товара, по которой он продавался в течение предыдущей календарной недели. При этом для покупателя информация о скидке указывается только в том случае, если она отличается от средней реальной цены минимум на 5%.

В Wildberries подчеркивают, что новый подход позволит предотвратить появление «фейковых» скидок. Ранее некоторые продавцы могли выдавать перечеркнутое значение за изначальную стоимость товара и указывать большую «скидку» относительно нее, вводя онлайн-платформу и покупателей в заблуждение.

Отображение скидок в новом формате уже реализовано для покупателей из ряда регионов России, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении. В планах компании – до 1 марта внедрить новый подход во всех сервисах Wildberries и для пользователей из всех стран.

«Мы последовательно боремся с искусственными «скидками», которые вводят в заблуждение покупателей и используются для манипулирования результатами поисковой выдачи. Будем и дальше разрабатывать и применять новые алгоритмы для противодействия фейкам», — отметили в пресс-службе Wildberries

Ранее в 2022 г. Wildberries разработал и внедрил собственный алгоритм на основе искусственного интеллекта (AI), который ограничил манипуляции с ценами и скидками в период проведения распродаж. Система сравнивает цены на товары, участвующие в распродажах, с их средней стоимостью за предыдущие периоды, и скрывает предложения с «фейковыми» скидками.

Кроме этого, на Wildberries действует «народный контроль» за скидками: с помощью динамического графика с историей изменения цен в карточках товаров покупатели могут убедиться, действительно ли продавец установил честную скидку.