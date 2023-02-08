«Яндекс» представил большое обновление мобильного «Браузера»

«Яндекс» обновил дизайн мобильного «Браузера» и добавил новые функции в приложение. Так, поиск и навигационные кнопки теперь располагаются внизу. Важные настройки на виду, а поисковая строка будет всегда под рукой. Как и «Алиса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Изменился и внешний вид вкладок в «Браузере» на iOS — теперь они расположены вертикально. За счет этого на экране их стало больше, а между открытыми вкладками удобнее перемещаться. Новый облик мобильного «Браузера» упрощает поиск информации в интернете.

С главной страницы можно быстро перейти в режим инкогнито — кнопка его включения живет прямо на новой вкладке. Также на главном экране появилась стрелка «назад» — теперь можно вернуться к последнему открытому сайту. А еще появился быстрый доступ к аккаунту «Яндекс ID», где хранятся пароли и банковские карты.

Обновленный «Яндекс браузер»

На панели с иконками самых посещаемых страниц появилась специальная кнопка, которая позволит добавить на главный экран новые сайты. Можно сразу же подобрать ресурсы по разным категориям — например, развлечения, онлайн-банки, маркетплейсы. «Яндекс» сам предложит популярные у пользователей сайты, но добавить любой нужный можно и вручную.