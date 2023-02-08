Axenix начала оказывать поддержку в локализации операционных моделей ИТ

Консалтинговая технологическая компания Axenix (ранее «Accenture Россия») начала оказывать поддержку в локализации операционных моделей ИТ дочерним структурам зарубежных предприятий, а также российским компаниям. Разработка и внедрение такой модели позволит обеспечить принятие решений в области технологического развития, правильно определить потребность в ИТ-специалистах и их компетенциях, а также оптимально распределять задачи между ИТ-службами и подрядчиками.

Перед дочерними структурами зарубежных компаний сегодня остро стоит вопрос обеспечения дальнейшей поддержки и развития ИТ-ландшафта силами своих специалистов без участия головной компании и западных поставщиков. Это относится как к компаниям, которые полностью отделяют свой российский бизнес, так и к тем, кто остается частью глобальной зарубежной организации.

В связи с этим компания Axenix предлагает услуги по созданию локализованной операционной модели ИТ, разработке и реализации программы трансформации ИТ-команд и их деятельности. Таким образом Axenix помогает своим клиентам обеспечить непрерывность и качество ИТ-сервисов, а также развитие ИТ-ландшафта в новых условиях. В ходе таких проектов Axenix проводит анализ всех аспектов операционной модели ИТ – потребности бизнеса, стратегическое и операционное управление, модели и процессы ИТ-служб. На следующем этапе Axenix определяет сценарии трансформации операционной модели, необходимые для этого инициативы и ресурсы, строит оптимальную целевую операционную модель ИТ.

Одним из ключевых шагов при формировании новой операционной модели ИТ является создание структуры и принципов принятия стратегических решений по ИТ. Далее актуализируется каталог ИТ-сервисов и продуктов, формируются целевая организационная структура и функциональная модель ИТ, которая, в зависимости от стратегических целей компании и целевых сервисов, обладает разными характеристиками и набором функций. К примеру, развитие новых продуктов может выполняться самой компанией, а поддержка базовых ИТ-сервисов – силами сторонних поставщиков.

Другой важный аспект при формировании новой операционной модели ИТ – актуализация моделей компетенций ИТ и сорсинга, так как замещение технологических решений формирует потребность в новых компетенциях, ИТ-поставщиках и подходах к работе с ними.

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«Многие компании сейчас переходят на альтернативные технологии. Одни уже внедряют и адаптируют новые решения, другие – разрабатывают стратегии непрерывности бизнеса в случае полной или частичной недоступности компонентов ИТ-ландшафта. По сути, предпринимают организационные и технологические меры для быстрого перехода на новые решения. Оба варианта предполагают изменения в системе управления ИТ, ИТ-сервисах, модели компетенций и подходах к работе с поставщиками. Трансформация операционной модели ИТ — неотъемлемая часть локализации. Но, по нашим наблюдениям, не все компании осознают ее значимость, концентрируясь преимущественно на технологических задачах. В перспективе это может привести к неэффективным локальным решениям, избыточным расходам на ИТ, сложностям в поддержке и развитии ИТ-ландшафта. Изменение операционной модели – большая и важная работа. Разработать целевую операционную модель возможно за два-три месяца, параллельно с разработкой стратегии локализации технологий», — сказал Левон Хачатрян, заместитель директора направления «Технологическая стратегия» компании Axenix.

В планах Axenix – сфокусироваться при оказании услуг по разработке операционных моделей ИТ-служб на компаниях сегментов FMCG, ритейла, а также других отраслей промышленности.