ВТБ вместе с мосметро тестирует оплату проезда по Системе быстрых платежей на турникетах

ВТБ совместно с ГУП «Московский метрополитен» начинает пилотирование сервиса оплаты проезда на турникетах метро по Системе быстрых платежей. Новый сервис протестирует фокус-группа из 50 человек.

После завершения тестирования пассажиры метро и МЦК смогут проходить через турникеты без необходимости покупать билеты и прикладывать пластиковые карты.

Чтобы платить в метро и МЦК таким образом, необходимо будет оформить «Подписку СБП» в мобильном приложении «Метро Москвы», выбрать приоритетный банк и завершить оформление подписки в его приложении. Для оплаты проезда пассажиру достаточно будет открыть приложение «Метро Москвы» в своем смартфоне, сгенерировать в нем QR-код и поднести к считывателю на турникете. Оформление подписки – бесплатное и бессрочное, стоимость проезда при такой оплате такая же, как и по банковской карте – 56 рублей.