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Softline и «Dатару» стали партнерами

Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, и «Dатару», отечественный производитель серверного и сетевого оборудования, решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений, объявили о стратегическом партнерстве. Компании совместными усилиями помогут российскому бизнесу поддерживать, развивать и обновлять ИТ-инфраструктуру.

В результате сотрудничества ИТ-компаний клиенты ГК Softline получат доступ к оборудованию российского производителя: серверам, программно-аппаратным комплексам, сетевому оборудованию, системам хранения данных. Производитель предлагает портфель продуктов, который позволяет выстраивать ИТ-ландшафт под ключ. Кроме того, «Dатару» обеспечивает техническую поддержку ИТ-инфраструктуры на всех уровнях.

Специалисты ГК Softlineинженеры, архитекторы, менеджеры — проходят обучение по продуктам «Dатару» в учебном центре производителя. Полученные знания и опыт ГК Softline в цифровизации российского бизнеса позволяют ей консультировать клиентов, предлагать оптимальную архитектуру и организовывать бесшовную миграцию на отечественное инфраструктурное оборудование.

«Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с таким быстро развивающимся партнером как «Dатару». Компания продолжает активно расширять свой продуктовый портфель, что позволит нам решать самые разнообразные задачи наших клиентов и помогать им выстраивать оптимальный ИТ-ландшафт на качественных российских решениях», — отметил Евгений Евланов, менеджер по развитию бизнеса в ГК Softline.

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«Партнерство с ГК Softline будет способствовать взаимному обмену экспертизой и расширению каналов продаж продуктов «Dатару». «Dатару» — один из немногих российских производителей, которые предлагают оборудование по модели «как услуга». А значит, клиенты ГК Softline смогут запустить проекты перехода на российскую серверную, сетевую и data-инфраструктуру в сжатые сроки и с минимальными затратами. Это крайне важно в условиях нестабильной экономической ситуации», — сказала Наталья Сергеева, коммерческий директор «Dатару».

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