Исследование «РТК-Солар»: спрос корпораций на работу с ИБ-стартапами превышает предложение

«РТК-Солар» провела исследование, которое отражает отношение российских компаний к работе со стартапами в сфере кибербезопасности. Результаты показали, что свыше 65% организаций открыты к долгосрочному сотрудничеству со стартапами для решения конкретных задач, при этом сейчас являются их заказчиками лишь 13%. Аналитики компании объясняют это недостатком на российском рынке молодых бизнес-команд, которые соответствуют требованиям заказчиков. При этом результаты исследования показывают, что заказчики не готовы снижать требования к новым игрокам, но готовы помогать им в развитии.

Ярослав Галайко, директор по стратегическому и инвестиционному развитию «РТК-Солар», сказал: «Планируя исследование, мы предполагали, что бизнес видит немало барьеров для работы с технологическими командами. Результаты показали, что спрос на взаимодействие со стартапами кибербезопасности со стороны бизнеса, особенно крупного, фактически превышает существующее предложение».

По результатам исследования сформирован портрет стартапа в кибербезопасности в России: бизнес относит к стартапам технологические компании, которые существуют не больше трех лет (85%), готовы предложить заказчику рабочий прототип решения (50%) или минимально жизнеспособный продукт (MVP) (57%) и уже имеют первых клиентов (79%).

Бизнес ожидает от стартапов решения конкретных открытых задач компании в области кибербезопасности – об этом заявили 64% опрошенных. Абсолютное большинство респондентов ждут от стартапа принципиально новый продукт (81%) или аналог существующего на рынке (61%).

Притом, что представители больших корпораций подчеркивают заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве (44%), начать коммерческое взаимодействие со стартапами 69% компаний готовы не раньше, чем продукт перейдет к продвинутой стадии разработки (из них 23% готовы к сотрудничеству только на этапе полной готовности). Лишь 7% респондентов заявили, что считают приемлемым начать совместную работу на стадии идеи. С момента создания MVP и до полной готовности к выходу на рынок, как правило, проходит от 12 до 18 месяцев.

Половина опрошенных среди основных барьеров для работы со стартапами назвала неустойчивое финансовое положение молодой команды, 46% – долгое ожидание финального релиза продукта. При этом отсутствие сертификата регуляторов назвали барьером лишь 23% респондентов.

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Это не означает, что компании-клиенты исключают диалог с молодыми командами с незрелым продуктом. Напротив, бизнес охотно готов помогать ИБ-стартапам в развитии: большинство опрошенных готовы обсуждать предложенные идеи и делиться собственными (58%), а также давать обратную связь о критичности решаемых проблем и корректности подхода (58%). Респонденты, представляющие в большей степени крупный бизнес, заявили о готовности пилотировать решения в отдельной или даже собственной инфраструктуре (40%), а также финансировать и приобретать продукт (29%).

Ярослав Галайко, директор по стратегическому и инвестиционному развитию «РТК-Солар», отметил: «Этим летом "РТК-Солар" совместно с фондом "Сколково" запустил хаб "Кибербезопасность", нацеленный на системное развитие индустрии кибербезопасности в России. Первым шагом стала всероссийская программа скаутинга технологий кибербезопасности DeepTech CyberSecurity. Ежегодно в России появляется не более 10 новых команд, выживают и масштабируют свой бизнес в течение 1-2 лет – единицы. Наш проект с фондом "Сколково" нацелен на всестороннюю поддержку технологических стартапов на каждой стадии жизни – от возникновения и проверки бизнес-гипотез до масштабирования и привлечения стратегических инвестиций».

При коммерческом выборе стартапа в качестве провайдера продуктов и сервисов кибербезопасности компании руководствуются теми же критериями, что и при сотрудничестве со зрелыми игроками рынка кибербезопасности. Так, основными факторами выбора респонденты назвали хорошую техническую поддержку и оперативное реагирование на запросы (91%), быструю адаптацию к вызовам и нуждам клиентов (89%), а также приемлемую стоимость продукта (84%).

В исследовании приняли участие представители 84 российских компаний, в том числе 25 крупнейших корпораций, которые отвечают за выбор и внедрение решений и сервисов обеспечения кибербезопасности.