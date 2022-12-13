Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Более 46 тыс. семей Подмосковья распорядились региональным маткапиталом онлайн

В Московской области использовать региональный материнский капитал можно в полном объеме либо по частям. Теперь, чтобы узнать сумму доступного на нём остатка, не нужно обращаться в территориальный отдел соцзащиты. Данные заполнятся автоматически при подаче онлайн-заявления на портале госуслуг Подмосковья. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С момента оцифровки услуги в 2017 г. в электронном виде подано более 46 тыс. заявлений на распоряжение средствами регионального маткапитала. Из них 14 тыс. заявок поступило в 2022 г. Для удобства жителей мы внедрили в онлайн-форму сервис предзаполнения сведений сертификата и суммы его остатка», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В Московской области семьи с двумя и более детьми, которые получили и не успели использовать свой региональный маткапитал в размере 100 тыс. руб., могут распорядиться им онлайн. Потратить сертификат можно на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), получение ежегодной выплаты, компенсацию затрат на газификацию объектов ИЖС.

Услуга «Реализация средств регионального материнского капитала» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Гражданам» – «Соцподдержка» – «Поддержка семей с детьми».

Евгения Украинцева: Автоматизация HR-процессов должна начинаться с цифровизации оргструктуры
HR Tech 2022

Решение поступит в личный кабинет в течение семи рабочих дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский прокат самокатов умерил аппетит и снизил объем IPO в два раза

В России массовый сбой приложений Сбербанка, «Альфа-банка», «Тинькоффа» и «Райффайзена». Банки все отрицают

В России арестовано все имущество Amazon

Таинственные хакеры бесплатно и легально рекламируют себя на официальном сайте Евросоюза

Microsoft создает собственное суперприложение, прослышав об успехах «Яндекса»

Власти собираются регистрировать россиян, которые играют в компьютерные игры

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Умная техника для детской комнаты: выбор ZOOM

Лучшие подарки для геймеров: готовимся к Новому году

Лучшие антивирусы для компьютера во времена санкций

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще