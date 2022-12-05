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На «Портале поставщиков» запущен логистический сервис .

На «Портале поставщиков» запущен новый сервис «Логистика». С его помощью поставщики смогут рассчитать заранее стоимость доставки товара заказчику и оформить заявку в адрес логистического оператора в личном кабинете или воспользоваться сервисом сразу по итогам котировочной сессии. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Внедрение логистического сервиса на Портале поставщиков позволит предпринимателям решить сразу две задачи. Во-первых, победитель котировочной сессии сможет сразу оформить заявку на доставку продукции заказчику и отслеживать ее статус онлайн. При этом основные поля в заявке заполнятся автоматически, что исключает вероятность ошибки при внесении данных. Во-вторых, благодаря возможности предварительно рассчитать стоимость перевозки потенциальные участники котировочной сессии смогут оценить, насколько им выгодно участвовать в той или иной закупке», — сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Сервис «Логистика» доступен во вкладке «Сервисы» в пользовательском меню, а также для победителя котировочной сессии по ссылке «График поставки» в карточке конкретной котировочной сессии. Чтобы им воспользоваться, нужно нажать кнопку «Рассчитать стоимость доставки». После этого появится возможность заполнить форму, в том числе, характер и параметры груза, отметить необходимость дополнительных условий доставки (например, наличие сопроводительных документов или дополнительной упаковки) скорректировать заполненный автоматически (в случае победы котировочной сессии) адрес отправления и доставки товара, или ввести данные самостоятельно. После заполнения полей и нажатия кнопки «Дополнительный расчет» появится перечень логистических операторов с доступными предложениями и условиями доставки.

«“Портал поставщиков” обеспечивает гарантированный рынок сбыта продукции более чем 285 тыс. предпринимателей со всей страны. Возможность использования встроенных логистических сервисов – это готовое решение, которое оптимизирует ресурсы пользователей, привлечет на сайт еще больше поставщиков, гарантирует оптимальный сервис по доставке заказчикам даже в отдаленных регионах. Расширение числа логистических операторов на портале будет способствовать росту конкуренции между ними, предоставлению лучших условий пользователям, что в свою очередь приведет к дальнейшему развитию и оптимизации сервисов на портале», — отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

После расчета стоимости доставки поставщик может сразу подать заявку на услугу доставки, нажав на кнопку «Оформить заказ» у выбранной компании-партнера. Пользователь увидит предварительно заполненный черновик заявки, в котором нужно дополнительно отметить вид оплаты, проверить данные отправителя (адрес забора груза, контакты, выбрать удобное время передачи груза) и отправить заявку. В течение нескольких минут оператор присвоит заявке номер, по которому можно отслеживать ее статус на портале или в системе логистической компании.

Информацию обо всех доставках, оформленных через логистический сервис «Портала поставщиков», можно увидеть в личном кабинете. Нужную заявку можно найти, применив фильтры по наименованию продукции, дате, диапазону суммы заказа, а также по названию компании, выполняющей доставку.

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Чтобы оформить договор на перевозку, нужно перейти на сайт выбранной логистической компании, для этого достаточно нажать на номер заявки. В проекте на данный момент участвуют две логистические компании: «Сберлогистика» и «Деловые линии». Чтобы бесплатно присоединиться к сервису в качестве логистического оператора нужно оставить заявку в разделе «Подключение логистического оператора» в блоке «Сервисы» на главной странице портала.

***

«Портал поставщиков» запущен в 2013 г. Благодаря порталу более чем у 285 тыс. предпринимателей со всей страны есть гарантированный рынок сбыта. Ежедневно на ресурсе заключается более 1500 контрактов, каталог товаров, работ и услуг превышает 1,8 млн единиц, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий возросло к ноябрю 2022 г. до 13,8%. Техническое развитие «Портала поставщиков» курирует столичный Департамент информационных технологий, функциональным заказчиком является Департамент города Москвы по конкурентной политике

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