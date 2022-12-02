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ОК выделят более 100 млн показов на программу поддержки новых авторов

Социальная сеть «Одноклассники» объявила о запуске зимней программы поддержки новых авторов – каждый участник программы получит от 200 тыс. показов своего контента для развития группы в ОК. Таким образом, новые авторы в соцсети получат возможность собрать первую лояльную базу подписчиков в своих группах и сообществах и сразу увеличить охват своих публикаций.

Претендовать на участие смогут те авторы, которые ведут свои страницы в других соцсетях с аудиторией не менее 1 тыс. подписчиков и хотят развивать свою группу в ОК. Блог участника должен быть из любой предложенной категории: от лайфстайла до моды или финансов.

Подать заявку можно на специальном сайте программы до 31 декабря 2022 г. В течение 14 дней команда социальной сети проверит заявку каждого кандидата, после чего пришлет уведомление с результатом проверки и решением об участии в программе. Для того чтобы попасть в программу, необходимо иметь оформленную группу в ОК, а также регулярно публиковать контент и соблюдать правила группового контента в ОК.

После одобрения заявки участник в личных сообщениях в ОК получит образовательные материалы с инструкциями по продвижению своей группы в соцсети и советами по вовлечению аудитории. Это поможет новым авторам легче ориентироваться на площадке и создавать контент-план с учетом специфики работы алгоритмов ОК. В итоге это позволит более эффективно распорядиться привлеченной аудиторией и полученными 200 тыс. показов в рамках программы.

Новая программа дополнит уже работающие в соцсети возможности по росту и продвижению авторов. В мае «Одноклассники» представили умный алгоритм поддержки авторов «Молния», который отбирает лучшие новые группы в ОК и помогает им увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков. Также в ОК работают два вида монетизации, которые помогают авторам зарабатывать на своем контенте без ограничений: как в формате видео, так и в любом другом контенте в ленте новостей соцсети.

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