Для приложений в ОС «Аврора 4.0» стало доступно распознавание голоса

Компания iCore разработала компонент распознавания голосового ввода AVERS для приложений в ОС «Аврора», который позволяет быстро и удобно передавать команды и текстовые данные без использования ручного ввода

Компонент распознавания голосового ввода AVERS (Aurora VoicE Recognition Soft) предоставляет собой набор библиотек для ОС «Аврора» и демо-приложение для записи голосового сообщения и перевода его в текст в офлайн-режиме.

Архитектура AVERS включает два модуля. Модуль «Библиотека голосового ввода для ОС «Аврора» обеспечивает возможность перевода голосового ввода в текст, а модуль «SDK для встраивания программы в сторонние приложения на базе ОС «Аврора» обеспечивает возможность встраивания программы в сторонние приложения на базе ОС «Аврора».

AVERS функционирует под управлением ОС «Аврора» версии 4.0 и выше. Данное решение может быть востребовано, например, в различных приложениях для автоматизации работы полевого персонала, когда погодные условия или особенности выполняемых задач не позволяют использовать ручной ввод.