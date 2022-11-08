Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Для приложений в ОС «Аврора 4.0» стало доступно распознавание голоса

Компания iCore разработала компонент распознавания голосового ввода AVERS для приложений в ОС «Аврора», который позволяет быстро и удобно передавать команды и текстовые данные без использования ручного ввода

Компонент распознавания голосового ввода AVERS (Aurora VoicE Recognition Soft) предоставляет собой набор библиотек для ОС «Аврора» и демо-приложение для записи голосового сообщения и перевода его в текст в офлайн-режиме.

Архитектура AVERS включает два модуля. Модуль «Библиотека голосового ввода для ОС «Аврора» обеспечивает возможность перевода голосового ввода в текст, а модуль «SDK для встраивания программы в сторонние приложения на базе ОС «Аврора» обеспечивает возможность встраивания программы в сторонние приложения на базе ОС «Аврора».

AVERS функционирует под управлением ОС «Аврора» версии 4.0 и выше. Данное решение может быть востребовано, например, в различных приложениях для автоматизации работы полевого персонала, когда погодные условия или особенности выполняемых задач не позволяют использовать ручной ввод.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Лаборатория Касперского» купила российского конкурента SAP

«Мой офис» выпустил «созданную с нуля» корпоративную почту на миллион ящиков

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг и первую карту импортозамещения

«Росатом» полностью переходит на Astra Linux

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM

Лучшие умные метеостанции: хиты продаж

Лучшие электросамокаты для города: хиты продаж

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще