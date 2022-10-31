Поиск в RuStore стал удобнее для пользователей

В магазине RuStore обновился поиск — он стал более адаптивным, распознает, что ищут вне зависимости от языка или опечаток. На этапе введения запроса пользователи получат выпадающие подсказки – если поиск распознал конкретное приложение, то оно отобразится, и его можно будет открыть. Также в обновленном сервисе сохраняется история — пять последних запросов пользователя.

Поиск работает на базе технологий VK: нужное приложение легко найти, даже если пользователь применяет транслитерацию или опечатывается.

Изменился дизайн списка приложений — появились кнопки для моментальной установки или скачивания обновлений. Пользователю не нужно переходить на страницу сервиса, скачать и обновить приложение можно сразу.

В RuStore уже доступны 20 самых популярных российских приложений и около 2300 других сервисов от 1300 компаний-разработчиков. Приложение стора установили 2,7 млн раз, почти 6 млн скачиваний из стора с момента запуска.

Алексей Павлов, Ростелеком-Солар: Сейчас происходит трансформация устоявшихся представлений об ИБ как о строго внутренней функции Безопасность

***

RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений. Стор разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. RuStore в данный момент работает в формате бета-тестирования, предоставляя возможности по скачиванию и размещению приложений пользователям и разработчикам. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков. Скачать приложение RuStore можно на официальной странице rustore.ru.