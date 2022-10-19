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«Почта» запустила мобильное приложение для чтения электронных газет и журналов

Новое приложение «Почта подписка» позволяет подписаться на оцифрованные версии газет и журналов и читать их с телефона или планшета. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Приложение доступно для скачивания в Google Play Store и App Store. На пилотном этапе в каталоге мобильной «читалки» будет 110 изданий, включая узкоспециальные. Пользователи смогут оформить подписку на ноябрь и декабрь 2022 г. и первое полугодие 2023 г. Все выписанные номера будут доступны в приложении в течение шести месяцев после выхода.

Чтобы начать пользоваться приложением, нужно выписать электронные издания на сайте «Почты». После этого необходимо авторизоваться в «Почта подписка» под логином и паролем, указанным при покупке издания. Новые номера выписанных газет и журналов будут автоматически добавляться в библиотеку приложения.

«Мы все чаще потребляем информацию в электронном виде, а не в бумажном, и периодика здесь не исключение. Теперь “Почта” доставляет подписные издания не только в почтовый ящик, но и в планшет или телефон. С приложением “Почта подписка” выписанные газеты и журналы всегда будут под рукой. На старте мы специально выбрали максимально разные издания, чтобы определить, какие темы наиболее востребованы у наших клиентов», — сказала руководитель дирекции по развитию бизнеса «Подписка» «Почты России» Мария Огай.

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Инструкцию, как воспользоваться купленным электронным изданием, можно найти на сайте «Почты России» и в описании покупки, которое приходит на e-mail подписчика вместе с чеком.

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