Треть россиян сталкивались с гостингом со стороны работодателей

Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter выяснила: сталкивались ли соискатели с гостингом, какой стратегии поиска работы придерживаются, а также сколько времени обычно ждут ответа от работодателя. Опрос проводился с 25 сентября по 6 октября 2022 г. среди 3388 российских соискателей. Об этом CNews сообщили представители HeadHunter.

Каждый третий (34%) респондент сталкивался с тем, что работодатель пропадал после собеседования, не дав обратной связи, 14% заявили, что работодатель перестал отвечать после того, как позвал на собеседование, у 5% – пропал после оффера. 45% работников за свою карьеру не сталкивались со случаями, когда потенциальный работодатель переставал выходить на связь после собеседования.

Лишь 30% готовы снова откликнуться на вакансию компании, которая в прошлый раз «пропала», не ответила на отклик. Наибольшая доля тех, кто готов дать необщительному работодателю второй шанс, – среди рабочего персонала (37%), бухгалтеров (35%), юристов (35%), менеджеров по закупкам (34%), HR-менеджеров (33%), самая низкая – среди представителей маркетинга и PR (22%).

В целом при поиске работы 49% откликаются на вакансии самостоятельно и также ждут приглашения от работодателя. 48% – рассчитывают только на самостоятельный отклик. При этом, прежде чем потерять интерес к вакансии, обычно ждут ответа от работодателя до трех дней (36%), еще 38% ждут четыре-семь дней, 12% – до двух недель, лишь 4% готовы ждать больше двух недель.

Половина респондентов отрицательно относятся к работодателям, которые оставляют отклик без ответа, почти каждый третий (29%) относятся с пониманием, откликов много и работодателю сложно все обработать, 14% не обращают на это внимание.

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Основная часть респондентов (59%), считают, чтобы остались хорошие впечатления о работодателе, отклик на вакансию должен поступить до трех дней.

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HeadHunter – российская платформа онлайн-рекрутинга, клиентами которой являются свыше 515 тыс. компаний. База компании содержит свыше 55 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в течение 2021 г. составило свыше 933 тыс. ежемесячно. HeadHunter – аккредитованная Министерством цифрового развития ИТ-компания, она включена в Реестр аккредитованных ИТ-компаний России.