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«Почта Mail.ru» и «Облако Mail.ru» продолжают работать

Приложения «Почты» и «Облака», установленные на устройствах Apple, продолжат работать. Все пользовательские данные останутся в сохранности и безопасности, а основная функциональность сервисов также останется привычной и стабильной. Об этом CNews сообщили представители VK.

Получить доступ к своему ящику и облачному хранилищу можно также через браузер на смартфоне или компьютере — веб-версии работают с полной функциональностью. Для удобства использования можно создать ярлык на рабочем столе смартфона. Для этого необходимо открыть ссылку в Safari, нажать кнопку «Поделиться», выбрать «На экран “Домой”» и затем — «Добавить». «Почта» также продолжит работать через внешние приложения.

В последние месяцы командами «Почты» и «Облака» были реализованы ключевые обновления основных продуктов, которые позволят приложениям на iOS оставаться актуальными.

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