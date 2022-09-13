Разделы

Бизнес Кадры Техника
|

В день программиста в России пройдет «ИТ-диктант»

При поддержке Минцифры России 13 сентября проходит акция по информационным технологиям «ИТ-диктант».

Каждый желающий в формате онлайн сможет проверить свой уровень цифровых знаний в направлениях: критическое восприятие информации; интернет-безопасность; финансовые онлайн-операции; цифровое потребление и др.

Участники, набравшие 100 баллов, могут выиграть по 100 тыс. руб. на обучение по курсам образовательной платформы «Нетология». Трех победителей выберут по скорости прохождения теста в трех временных промежутках (по московскому времени): 0:00 — 07:59; 8:00 — 15:59; 16:00 — 23:59.

Антон Смирнов, AI Cloud: Магия ИИ начинается там, где серверы объединяются в «команды»
Искусственный интеллект

Чтобы пройти диктант, на сайте ит-диктант.рф нажмите кнопку «Пройти диктант».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Бывший глава АНО «Цифровая экономика» перешел на работу в «1С»

«Билайн» получил кусочек постсоветского оператора

Водители Amazon объединились в профсоюз, чтобы бороться с ИИ-навигатором компании

Бывший замминистра связи набрал 80% голосов на выборах губернатора

Подполковник ФСБ признался в краже 187 миллионов у хакера

Бывший ИТ-директор Сбербанка встал во главе французского космического стартапа

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший

Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей

Лучшие компьютерные кресла до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка

Тончайшие лазеры обнаружили кусок земной коры возрастом 4 миллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: самые мощные телескопы на Земле и за ее пределами
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября