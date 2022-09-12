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В Подмосковье доступен новый комплекс цифровых услуг для застройщиков

Теперь на портале госуслуг Московской области застройщику достаточно подать заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а постановка на кадастровый учет, регистрация права и присвоение адреса пройдут в проактивном режиме. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оказание услуг проактивно – это одно из ключевых направлений нашей работы. Важно не только переводить услуги в электронный вид, но и делать их еще более удобными для всех категорий граждан. Услуги для застройщиков популярны на региональном портале. Благодаря оптимизации ввести строительный объект в эксплуатацию стало проще», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории Московской области (за исключением объектов, относящихся к полномочиям органов исполнительной власти и организаций, наделенных специальной компетенцией)» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Строительные работы». Застройщику необходимо подать онлайн-заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Если ведомство принимает положительное решение, то далее оно само формирует заявление в Росреестр для постановки объекта на кадастровый учет и регистрацию права. Также объекту проактивно будет присвоен адрес. Застройщику при этом подавать дополнительные заявления не нужно.

Исключением являются многоквартирные дома, которые строятся жилищно-строительными кооперативами или с привлечением средств дольщиков. Также изменения не касаются объектов недвижимости, которые построены с привлечением средств нескольких лиц, в том случае, если застройщик и иное лицо не договорились о возникновении прав на построенные объекты.

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Срок оказания услуги – не более пяти рабочих дней.

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