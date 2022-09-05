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Главная страница портала Mail.ru получила новый дизайн

Веб-версия главной страницы портала Mail.ru в новом дизайне стала доступна для всех пользователей. Страница получила современное оформление и дополнительную персонализацию — доступ к актуальным сервисам стал проще, а неактуальные блоки будут показывать реже.

В новом дизайне наиболее востребованные сервисы стали заметнее и удобнее для пользователей. Интерфейс стал лаконичнее, изменились стили и типографика. Логотип Mail.ru поместили на светлый фон и расположили выше, рядом с сервисами для продуктивности: «Облаком», «Календарем», «Задачами» и «Видеозвонками». «Картина дня» с новостями, лентой рекомендованного контента «Пульс», погодой и курсами валют теперь расположена справа. В левой части экрана находится персональная информация, например, уведомления из социальных сетей, игры и другие полезные сервисы.

Исследования показали, что именно такая структура интерфейса отвечает потребностям пользователей. Например, они стали на 12% чаще изучать новостные разделы на портале и активнее следить за прогнозами погоды. Важные уведомления и новые сообщения теперь заметнее: проверять «Почту» стало удобнее, а количество регистраций выросло на 10%.

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Безопасность

«Мы продолжаем развивать персонализацию, чтобы пользователю были доступны актуальные сервисы и наиболее интересный контент. Новый дизайн позволит менять структуру сайта согласно индивидуальным потребностям и добавлять полезные сервисы. Уже больше половины пользователей главной страницы отметили изменения как полезные, и мы продолжим работать над улучшением их опыта», — сказал руководитель продуктового направления Александр Лысков.

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