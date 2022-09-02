ГК 1520 цифровизировала станцию Гоуджекит на БАМе в Бурятии

Специалисты дивизиона ЖАТ ГК 1520 внедрили цифровую систему управления движением поездов на станции Гоуджекит Восточно-Сибирской железной дороги.

С помощью системы микропроцессорной централизации МПЦ-E диспетчерский персонал сможет через компьютер управлять стрелками и светофорами, контролировать параметры оборудования, выявлять предотказные состояния. Кроме того, система умеет автоматически строить маршруты поездов.

Цифровые системы управления, которые ГК 1520 внедряет на Восточном полигоне, способны работать в диапазоне от -40 до +70 С, выдерживая особые климатические условия региона.

Встроенная система грозозащиты исключает возможность сбоев в работе при ударах молнии и переключениях в электросетях, что важно не только в районах с высокой грозовой активностью, но и на любых участках железных дорог.

Модернизация систем управления движением поездов – часть масштабного проекта РЖД по развитию инфраструктуры Восточного полигона (БАМа и Транссиба). Современная автоматика увеличивает пропускную способность линий, снижает эксплуатационные расходы, сокращает интервалы и повышает безопасность движения.