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Деньги на гаджеты для госслужащих пойдут на развитие инфраструктуры

Минцифры направит бюджетные средства на развитие вычислительной инфраструктуры для государственных систем — одного из приоритетных направлений в сфере государственной цифровой трансформации. Ранее средства планировалось направить на смартфоны для госслужащих. При этом отмечаем, что сотрудники госсектора не испытывают нехватки мобильных устройств, а вопрос безопасности коммуникаций решен в том числе за счет надежной защиты самой инфраструктуры связи. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Перераспределение бюджетных средств — стандартная процедура, предусмотренная для более эффективного расходования бюджета. Корректировка планов происходит ежегодно и позволяет актуализировать направления финансирования.

Импортозамещение сегодня является одним из важнейших приоритетов государства: созданы индустриальные центры компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, идет работа с вендорами и разработчиками по развитию общесистемного и прикладного ПО. В связи с этим переход на российскую операционную систему, отечественный софт и оборудование — последовательная работа Минцифры на пути к импортонезависимости.

Сергей Волков, Cloud: Как облака стали незаменимым инструментом в период неопределенности
Безопасность

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