Wildberries тестирует с предпринимателями новый сервис моментальных выплат за товары

В рамках пилотного проекта первой 1 тыс. представителей российского бизнеса стал доступен новый финтех-сервис Wildberries.

Онлайн-площадка тестирует новый сервис, который в будущем позволит предпринимателям получать выплаты за реализованные товары в режиме реального времени. После продажи товара операции будут сразу же отражаться на персональном балансе личного кабинета, а представители бизнеса смогут сами определять периодичность выплат – не только на еженедельной основе, как в данный момент, но и даже каждый час при необходимости.

Разрабатываемый сервис сделает все внутренние и внешние операции полностью прозрачными для предпринимателей – это позволит им оперативно принимать бизнес-решения и пополнять собственные оборотные средства без ограничений.

«Мы развиваем внутренние ИТ-сервисы, чтобы предприниматели полностью сами могли управлять не только своими продажами, поставками, клиентским сервисом, но и даже выплатами. Это позволит оказать поддержку представителям малого бизнеса и всем новичкам, которые делают первые шаги в e-commerce», – отметили в пресс-службе Wildberries.

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В соответствии с планами компании, после окончания тестового периода и получения обратной связи от продавцов новый сервис будет расширен на всех предпринимателей, реализующих свою продукцию через Wildberries.