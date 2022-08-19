Образование, бизнес, гейминг: в каких отраслях в 2022 г. чаще всего голосуют на блокчейне

В первой половине 2022 г. образовательные учреждения чаще других организаций применяли онлайн-голосование на блокчейне. Этот тренд наблюдается как в России, так и в целом в мире. Такие выводы сделали эксперты «Лаборатории Касперского», проанализировав результаты работы платформы Polys (решение компании для дистанционного голосования на блокчейн. Данные анонимизированной статистики системы Polys по всему миру).

Доля выборов, проведенных учебными заведениями с его помощью, составила 57%. В России, в частности, наиболее активно голосовали на блокчейне ученые и диссертационные советы. На втором месте по миру — коммерческие компании, их доля достигла 14%, увеличившись по сравнению с 2021 г. в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Бизнес использует Polys для различных целей: для выборов руководящего состава, определения победителей в номинациях и корпоративных конкурсах, решения внутренних вопросов, таких как выбор активности для тимбилдинга, организация конференций или определение даты возвращения в офис. Также платформу применяют для сбора отзывов сотрудников о продуктах и сервисах компаний и принятия решений о том, как их усовершенствовать. Интересно, что в 2022 г. в числе пользователей Polys появились геймеры. Им платформа помогает выбирать лидеров или лучших игроков, а также названия команд.

Популярность голосования на блокчейне значительно выросла с начала пандемии, когда по всему миру вводились ограничения на проведение офлайновых мероприятий, и остается на стабильно высоком уровне. Несмотря на снятие многих ограничений, людям по-прежнему удобнее принимать коллективные решения удаленно, в том числе в формате онлайн-голосования.

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«Пользователи Polys оценили возможности приложения и воспринимают его не только как удобную опцию в период пандемийных ограничений, но и как надежный инструмент для решения широкого спектра задач, — сказал Даниил Капцан, руководитель Polys. — Мы продолжим развивать наш продукт, чтобы он оставался столь же полезным, сохраняя свои ключевые преимущества — конфиденциальность и безопасность голосования».