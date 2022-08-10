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«Билайн» предложил инструмент для оценки эффективности рекламы до ее запуска

Эксперты маркетингового сервиса «Мобильные опросы» «Билайна» разработали инструмент для определения эффективности рекламы до запуска рекламной кампании.

Сервис был разработан совместно маркетологами, исследователями и аналитиками и получил название «Индекс рекламы билайн». Механика исследования основана на проведении опроса, в рамках которого определенной группе респондентов демонстрируется реклама. Далее участники опроса заполняют анкету, которая состоит из вопросов, включающих в себя оценку креатива по различным параметрам.

В результате исследования заказчик получает наглядный аналитический отчет с соответствующими индексами, который демонстрирует потенциал креатива и интерес аудитории к содержимому, а также потенциал рекламы. Это позволяет заказчику принять верное решение об использовании такой рекламы в дальнейшем.

Кроме того, детальная оценка рекламной кампании позволяет увидеть, какие направления требуют доработки для получения более эффективного результата. Появление данного инструмента на рынке призвано не только сэкономить средства для заказчика, но и сделать рекламу более целевой и релевантной для аудитории.

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