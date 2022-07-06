Без лишних процедур: на портале поставщиков появилась еще одна возможность для заказчиков

Портал поставщиков стал еще удобнее для заказчиков. Теперь, если победитель закупки по каким-либо причинам отказался от заключения контракта, заказчик может выбрать другого исполнителя из остальных участников процедуры. Раньше в таких случаях закупку приходилось проводить заново. Это была лишняя трата времени как для заказчиков, так и для поставщиков. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Речь идет о закупках по потребностям. В рамках этой процедуры заказчик публикует перечень товаров, работ или услуг, которые ему необходимы. Он устанавливает срок, в течение которого предприниматели могут направить свои предложения. Закупка по потребностям предполагает, что у заказчика есть возможность самостоятельно выбрать любого из поставщиков, а не того, кто назвал минимальную цену. Победителем становится поставщик, чьи условия наиболее соответствуют заявленным потребностям.

Такой формат подходит, когда экономия денежных средств не имеет первостепенного значения. Существуют и другие типы закупок, например котировочные сессии (исполнитель назначается автоматически по самой низкой цене предложения) и закупки у единственного поставщика (процедура, при которой контракт заключается с конкретной компанией или бизнесменом без формального проведения выбора поставщика).

Когда все ставки во время проведения закупки по потребностям озвучены и заказчик остановился на конкретном поставщике, у двух сторон есть до девяти рабочих дней на согласование условий контракта. Однако иногда компания, индивидуальный предприниматель или самозанятый, откликнувшиеся на закупку, не подтверждают свое намерение о сотрудничестве. Теперь, если с момента объявления победителя проходит два рабочих дня, а он так и не вышел на связь, заказчику поступит уведомление об этом в личном кабинете портала.

«Функция выбора поставщика в закупках по потребностям была внедрена по предложениям региональных уполномоченных органов. Она позволит заказчикам не проводить закупку заново в случае отказа победителя, а передать обязательства по контракту другому участнику. Это существенно сэкономит время пользователей при работе с платформой», — отметил Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий.

Чтобы оперативно выбрать другого исполнителя, достаточно открыть свою закупку по потребности и в разделе «Выбор предложений» посмотреть, какие еще ставки делали другие предприниматели. Далее следует нажать на кнопку «Заключить контракт» в строке предложения того поставщика, который, по мнению заказчика, тоже подходит для выполнения работ, предоставления услуги или поставки товара.

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«Портал поставщиков — надежный и удобный инструмент, который обеспечивает гарантированный рынок сбыта предпринимателям, работающим на этом ресурсе. Сейчас число бизнесменов, пользующихся порталом, превышает 268 тыс. 90% из них — это представители малого и среднего бизнеса. Портал регулярно обновляется и дорабатывается, его возможности расширяются с учетом пожеланий пользователей. Востребованность площадки подтверждается статистикой: в первые пять месяцев текущего года было проведено 234 тыс. закупок общим объемом 36,3 млрд руб., при этом доля региональных заказчиков составила около 50%», — сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

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Портал поставщиков начал работать в 2013 г. Он автоматизирует процедуры закупок малого объема, повышает конкуренцию между поставщиками, позволяет объективно оценить рынок предложений и проанализировать сведения о выполнении обязательств. Портал выступает инструментом, обеспечивающим проведение закупок малого объема для заказчиков из 39 регионов и поставщиков со всей страны. Каждый день на сайте заключается более 1500 контрактов, а каталог уникальных товаров, работ и услуг превышает 1,7 млн товарных единиц.