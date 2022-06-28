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Правовыми барьерами бизнеса займется цифровая платформа «Инициатор»

На Петербургском международном экономическом форуме была презентована цифровая платформа по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор» (инициатор.рф), которая поможет бизнесу в выявлении и устранении правовых барьеров в его деятельности.

Как пояснила CNews руководитель проекта Венера Шайдуллина, любая организация или гражданин может оставить через личный кабинет запрос на решение правовой проблемы и рассказать, с какой проблемой пришлось столкнуться. Команда проекта проводит исследование, разрабатывает проект нормативного правового акта и выносит на рассмотрение в экспертные советы органов власти для обсуждения с «железными аналитическими аргументами».

Платформа принимает заявки, касающиеся проблем и барьеров в ведении бизнеса, реализации социально-экономических прав, которые можно решить именно путем внесения изменений в действующее законодательство либо принятием нового нормативного правового акта.

«Именно этим свойством проект существенно отличается от типичной юридической фирмы и выделяет его на общем фоне», - подчеркивает директор по развитию цифровой платформы, к.ю.н. Евгений Венгеровский.

Еще одной положительной особенностью проекта «Инициатор» является возможность вынесения предлагаемых нормативных решений на площадку федеральных и региональных органов государственной власти и экспертных советов, сформированных при Государственной Думе, Совете Федерации и ведущих деловых объединениях.

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«Для малого и среднего бизнеса такой подход является очень импонирующим», - добавляет директор по продвижению платформы «Инициатор», к.ю.н. Игорь Семеновский.

Платформа вошла в топ-1000 перспективных инициатив по развитию страны, поступивших на крауд-платформу «Сильные идеи для нового времени». Команда проекта отмечает, что ее задача – попасть в две сотни лучших и актуальных проектов, которые предложат Правительству России и регионам для выбора и содействия в реализации.

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